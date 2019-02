Laura M. wagt ein weiteres Abenteuer! Die 18-jährige Schulabbrecherin hält sich aktuell mit ihrem 28 Jahre älteren Freund Michael Wendler (46) in dessen Wahlheimat Florida auf. Inmitten ihres aufregenden neuen Lebens traut sich der Teenie in Fort Myers Beach nun ins eisige Meer – das Problem: Laura kann gar nicht schwimmen! Gott sei Dank steht ihr Traummann Michael ihr in dem Instagram-Clip mit lustigen Sprüchen zur Seite!



