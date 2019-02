Schussel oder doch kein Schussel, das ist hier die Frage! Spätestens seit dem Dschungelcamp 2019 ist Tropen-Queen Evelyn Burdecki (30) als Ulknudel bekannt. Mit ihren fragwürdigen Weisheiten und Schenkelklopfern machte sie sich bei den Zuschauern besonders beliebt – aber war ihre verpeilte Art etwa nur inszeniert? Das behauptet nun Evelyns ehemalige Take Me Out-Kollegin Anita Ekoto gegenüber Promiflash: "Ich denke, es ist die Strategie heute. Wenn du ins Fernsehen gehst, macht man halt einen auf dumm oder naiv. Ich persönlich kenne sie so nicht."



