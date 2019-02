In zahlreichen Interviews hatten Daniela Katzenberger (32) und Lucas Cordalis (51) deutlich gemacht, dass sie sich weiteren Nachwuchs wünschen – doch damit ist jetzt offensichtlich Schluss! "Wir haben den Wunsch nach einem zweiten Kind jetzt komplett begraben", verriet die Kultblondine im Promiflash-Interview bei der Eröffnung des "Kinder"-Frozen Stores in Hamburg. Den Grund für diese überraschende Kehrtwende lieferte die 32-Jährige ebenfalls: "Einfach um uns selber ein bisschen den Druck zu nehmen, aber auch euch als Presse… dass wir nicht das Gefühl haben, dass da jeder so drauf wartet."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de