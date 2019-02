Am 15. März ist es wieder so weit: Let's Dance flimmert über die Bildschirme! In der zwölften Staffel des Tanzwettbewerbs können sich eingesessene Zuschauer auf ein Bühnen-Comeback freuen: Profitänzerin Isabel Edvardsson (36) ist zurück! In neun von elf Staffeln rockte sie bisher das Parkett – und holte dabei zweimal den Sieg. 2010 hatte sie die Jurorenbank gedrückt. Ihren letzten Auftritt meisterte sie 2017, bevor ihre Elternzeit einsetzte.



