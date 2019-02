Hat sich Christian Bale (45) mit dieser Maskerade selbst übertroffen? In "Vice" spielt der Hollywood-Star den ehemaligen US-Vizepräsidenten Dick Cheney (78), der im Vergleich zu Christian etwas mehr auf den Hüften hat. Auf der Berlinale-Premiere Mitte Februar erscheint der Schauspieler aber wieder rank und schlank: Stolze 18 Kilogramm liegen zwischen seiner Oscar-nominierten Rolle und seinem realen Gewicht! "Wissen Sie, der Grund, dass man diese körperliche Transformation durchmacht, ist, dass man mental in die Rolle reinkommt", erklärte der Brite unter anderem Promiflash auf der Premierenfeier. In Zukunft will Christian mehr auf seine Gesundheit achten und die radikalen Veränderungen hinter sich lassen – im Laufe seiner Karriere schwankte sein Gewicht dank verschiedener Rollen immerhin zwischen mageren 55 und kräftigen 103 Kilogramm.



