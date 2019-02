Der Name des mutmaßlichen Täters wurde bisher nicht veröffentlicht, doch die Vorwürfe wiegen schwer: Der Mann, der in den Medien als "millionenschwere britische Musiklegende" betitelt wird, soll sich bereits 2009 des sexuellen Übergriffs schuldig gemacht haben. Die Tat fand demnach auf der Herrentoilette des Londoner Nobelhotels Mandarin Oriental statt und wurde im Oktober 2018 vom mutmaßlichen Opfer angezeigt – die Polizei ermittelt.

Wie The Sun und mehrere andere Medien übereinstimmend berichten, handelt es sich beim Opfer um einen ehemaligen TV-Mitarbeiter, der den beschuldigten Sänger im Zuge seiner Arbeit bereits getroffen hatte. Zu der Tat sei es gekommen, so bestätigt es die Polizei laut Anzeige, als der Fernsehmitarbeiter eine Toilettenkabine im Hotel verlassen wollte. Der Sänger, so der Vorwurf des Klägers, habe ihn hier direkt abgefangen und ihm zwischen die Beine gegriffen. Nach Abwehr der Attacke habe sich der übergriffige Musiker in sein Zimmer zurückgezogen.

Wie die Polizei laut The Sun bestätigte, wird in dem Fall nun ermittelt. Eine Festnahme habe es bisher aber nicht gegeben. Warum es erst jetzt zu einer Anzeige kam, wird mit einem "psychologischen Trauma" begründet, das sich mit der Zeit beim Kläger entwickelt hat. Die jetzige Anzeige soll den Weg zu einer Schadenersatzklage ebnen.



