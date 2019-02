Morgen Abend entscheidet sich bei "Unser Star für Israel", wer für Deutschland in diesem Jahr zum Eurovision Song Contest fährt – und damit die Nachfolge von Michael Schulte (28) antritt. Der Sänger belegte im vergangenen Jahr mit seiner Ballade "You Let Me Walk Alone" Platz vier und fuhr damit nach Jahren der Pleite erstmals wieder einen Erfolg ein. Sechs Solokünstler und ein Duo stellen sich der Herausforderung, in diesem Jahr in Michaels Fußstapfen zu treten. Doch bei wem sieht er die größten Chancen? "Ich habe da auf jeden Fall ein, zwei Leute, wo ich denke, dass die das auf jeden Fall gewinnen könnten", verriet der 28-Jährige im Promiflash-Interview. Und auch die Promiflash-Leser gönnen einem Kandidaten das Abenteuer in Tel Aviv ganz besonders …



