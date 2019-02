Anna Maria Damm (22) hat keinen Bock auf After-Baby-Body-Druck! Die Model-Beauty brachte im Juni 2018 ihre erste Tochter zur Welt. Während der Schwangerschaft nahm die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin 14 Kilo zu – nun fehlen nur noch fünf bis zu ihrem Ausgangsgewicht. Aber die müssen für Anna gar nicht unbedingt weg, denn sie fühlt sich auch so pudelwohl in ihrem Körper. Den exzessiven Abnehm-Hype mancher Neu-Mamis findet die Beauty übertrieben, wie sie in ihrer Instagram-Story schreibt: "Ich meine, es ist ja überhaupt schon krass, was der Körper geleistet hat in den Monaten, also während der Schwangerschaft und auch danach und alles mögliche. Aber die Hauptsache ist, dass das Kind gesund zur Welt kommt!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de