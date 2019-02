Die ehemaligen Germany's next Topmodel-Streithähne Victoria Pavlas (20) und Zoe Saip haben einen ziemlich ähnlichen Männergeschmack. Zoe soll schon Victorias Ex-Lover gedatet haben und andersherum – und genau so ist es auch jetzt: Die schöne Brünette ist offenbar frisch vergeben, und zwar wieder an einen Verflossenen ihrer einstigen BFF. Der Lover namens Oliver Pavic war also vor Vici schon mit Zoe liiert! Ein Insider aus dem Freundeskreis der Wienerinnen bestätigt exklusiv gegenüber Promiflash: "Victoria Pavlas schnappte sich den Ex von Zoe Saip. Vici und er haben sich vor einiger Zeit kennengelernt und verabredet. Beim ersten Date funkte es schon."



