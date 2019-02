Großer Aufruhr im Netz! Nachdem am Mittwoch erneut das Gerücht hochgekocht war, dass Sarah Lombardi (26) und ihr Freund Roberto sich getrennt hätten, setzte der Halbitaliener einen mysteriösen Post auf Instagram ab. Durch den Beitrag wollte er eine Jacke verscherbeln – und die soll ausgerechnet seiner vermeintlichen Ex Sarah gehören. Seine Follower sehen in seiner Aktion ein deutliches Indiz dafür, dass die zwei sich wirklich getrennt haben. Doch Roberto stritt kurz darauf alles ab: "Die Jacke ist neu und hat vorher niemandem gehört", beteuerte der Berliner in seiner Insta-Story. Mittlerweile ist der Beitrag nicht mehr online.



