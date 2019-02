Dieses Dschungelcamp wird definitiv ganz anders! Das beliebte Reality-TV-Format, bei dem zwölf Promis zwei Wochen im australischen Dschungel um die Gunst des Publikums buhlen, hat nun einen erotischen Ableger bekommen. Die Idee dazu hatte ausgerechnet der Manager des diesjährigen Teilnehmers Chris Töpperwien (44). Christian Renz alias Porno-Produzent Wolf Wagner drehte seine "versaute Dschungelparty" anscheinend recht authentisch: Er fand sogar ein Double für den Moderator Daniel Hartwich (40).

Eigentlich wollte der Filmemacher Bastian Yotta (42) für seinen Erotikstreifen gewinnen, doch der hatte keine Lust. Stattdessen stand Porno-Urgestein Conny Dachs (55) seinen Mann in dem Projekt. Der Darsteller performte unter anderem bereits mit Gina Wild vor der Kamera und ist sich seiner Rolle durchaus bewusst: "Daniel Hartwich sieht ja eher aus wie ich. Ich wurde aber eher gebucht, weil ich seit 24 Jahren immer schön abliefere. Ich weiß, wie man Action in den Dschungel bringt", erklärte er gegenüber Bild.

Selbst echte Dschungelprüfungen wurden durchgeführt, nach denen es jeweils eine sexuelle Belohnung gab. Wolf zeigte sich jedenfalls zufrieden mit dem Film, der in drei Teilen erhältlich sein wird. "Bei uns gibt es keine Memmen – hier schluckt jeder Darsteller, was ihm vorgesetzt wird", verriet er dem Boulevardblatt. Was sagt ihr zu dem Film? Stimmt ab!

SplashNews.com; MG RTL D / Stefan Menne Conny Dachs und Daniel Hartwich

Instagram / currywurstmann_official Chris Töpperwien mit seinem Manager Christian Renz in Berlin

TV NOW / Stefan Menne Leila Lowfire, Bastian Yotta und Sandra Kiriasis in der Dschungelprüfung

