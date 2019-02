Pikanter Neuzugang! Denise Richards (48) schlüpft gerade nicht in andere Rollen, sondern ist seit Kurzem bei der Reality-Show Real Housewives of Beverly Hills zu sehen. Bei einer Party von Freundin Lisa Rinna besprachen die Damen ihre ewigen Lieblingsthemen: Männer und Sex. Auch die beliebte Schauspielerin teilte direkt intime Geheimnisse: Mit ihrem Ehemann Aaron Phypers hatte Denise schon Sex am Arbeitsplatz!

Wie und wo sich das prickelnde Tête-à-Tête zugetragen hat, verriet die Blondine: “Wir hatten Sex in einem seiner Behandlungsräume und sind seitdem unzertrennlich”, plauderte der Hollywood-Star über sich und den Besitzer eines Anti-Aging-Centers aus. Aaron und Denise würden sich zudem täglich den fleischlichen Gelüsten hingeben. Seien sie mal nicht in der gleichen Stadt, helfe ihnen FaceTime weiter. “Wir haben gerne eine gute Zeit”, schwärmte sie weiter.

Die beiden Turteltauben sind seit drei Jahren ein Paar, seit 2018 verheiratet. In dem 46-Jährigen scheint die Beauty ihren Mr. Right gefunden zu haben: Die “Wild Things”-Darstellerin nannte Aaron seinen “Seelenverwandten”, er sei einfach “so ein guter Mann”. Zuvor war Denise vier Jahre mit Charlie Sheen (53) verheiratet.

Getty Images Denise Richards, Schauspielerin

Getty Images Denise Richards bei den Radio Disney Music Awards 2013

Instagram / deniserichards Aaron Phypers und Denise Richards

