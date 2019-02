In Michael Wendler (46) hat Laura M. ihre erste große Liebe gefunden. Auch über einen Monat nach der Bekanntgabe ihrer Beziehung sind die beiden immer noch verliebt ineinander – und das soll ruhig jeder wissen: Fast täglich posten die Turteltauben Schnappschüsse von sich im Netz. Aktuell besucht die Schulabbrecherin den Schlagerstar in seiner Wahlheimat Florida und dort scheint es mehr als warm zu sein!

Auf ihrem neuen Instagram-Foto posiert die 18-Jährige leicht bekleidet bei sommerlichem Wetter auf einer Harley und greift sich dabei lässig in den Nacken. "Und es war so heiß", schreibt sie dazu und lässt einen frechen Emoji folgen. War wohl der Ledersitz des Motorrads von der Sonne zu aufgeheizt oder spielt sie mit dem Satz etwa auf ihre Zweisamkeit mit dem "Sie liebt den DJ"-Interpreten an? Auf der Höhe ihrer Brust verlinkt sie jedenfalls ihren Schatz.

Bei dem Bild handelt es sich übrigens nicht um die einzige Aufnahme aus Lauras Zeit in den USA. Ob beim Billardspielen oder einer Spritztour im Auto – das Paar genießt anscheinend das Leben zu zweit! In ihrem Urlaub ist die Wendler-Geliebte allerdings auch schon an ihre Grenzen gestoßen: Obwohl sie nicht schwimmen kann, wagte sie sich ins Meer.

Instagram / laauramueller Michael Wendler und seine Freundin Laura M.

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler in Florida, 2019

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura M. in Florida

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de