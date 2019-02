Beauty-Probleme bei Rodrigo Alves (35)! Der Brasilianer, der auch als Human Ken Doll oder Real-Life-Ken bekannt ist, ließ sich sein Äußeres in den vergangenen Jahren in 70 Operationen "optimieren". Nun musste der Reality-TV-Star allerdings eine schlechte Erfahrung mit seinem Schönheitswahn machen: In seinem Kinn platzte ein Implantat und hinterließ eine auffällige Delle! Für den 35-Jährigen ein absolutes No-Go: "Es sieht so aus, als wenn ich in den Iran fliegen muss, um das Implantat ersetzen zu lassen. Alternativ kann ich einige Hyaluron-Injektionen setzen lassen, aber das verbessert es nur vorübergehend!", verriet Rodrigo gegenüber Daily Mail seine Lösung für das Problem.



