Dank dieser Badewanne landeten Oliver Pocher (41) und Sarah Lombardi (26) unfreiwillig in den Schlagzeilen. Vor einigen Tagen posteten die beiden jeweils unabhängig voneinander ein Bild auf ihrem Social-Media-Kanal, auf dem sie vor traumhafter Kulisse ein Schaumbad nehmen. Das Luxushotel Zhero, in dem bereits zahlreiche Influencer Plansch-Pics aufgenommen haben, liegt im österreichischen Ischgl und ist aufgrund der etlichen Promifotos weit bekannt. Aber bezahlt die Einrichtung die Webstars etwa für ihre Schnappschüsse?

Das Hotel weiß bereits, dass dieses Gerücht im Umlauf ist. In einem Bild-Interview dementierte eine Sprecherin diese Spekulationen jetzt jedoch. "Manche Prominente zahlen den vollen Preis, manche erhalten einen Rabatt und andere werden von uns eingeladen. Wir bezahlen jedoch keine Promis, damit sie zu uns kommen", erklärte sie das Prozedere. Sarah hätte zum Beispiel eine Einladung nach Ischgl erhalten und konnte die Badewanne damit gratis als Shooting-Location nutzen.

Vor allem bei Influencern ist die Luxuswanne beliebt: Unter anderem posierten bereits Anna Maria Damm (22), Maren Wolf (26) oder Bonnie Strange (32) vor der beeindruckenden Kulisse. Auch in den nächsten Wochen kommen die Social-Media-User um die Aussicht nicht herum. So hätte unter anderem Giulia Siegel (44) geplant, in der Karnevalszeit in dem Hotel einzuchecken.

