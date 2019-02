Kleines Missgeschick bei Verona Pooth (50)! In wenigen Tagen erscheint die Autobiografie der Moderatorin. In “Nimm dir alles, gib viel!” schreibt die TV-Beauty unter anderem auch über ihren Ex-Mann Dieter Bohlen (65). Sie hat ihm sogar ein ganzes Kapitel gewidmet! Doch bisher hatte der Poptitan keine Chance, sich eine Meinung über Veronas Zeilen zu bilden – das Buch kam nie bei ihm an! Von ihrem kleinen Versand-Fail, und wie gut Dieter in ihrem Werk wegkommt, berichtet die 50-Jährige jetzt im Promiflash-Interview.



