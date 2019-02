Dass Herzogin Meghan (37) in puncto Style gern mal ihren eigenen Kopf durchsetzt, ist schon lange kein Geheimnis mehr – doch so leger hat man die Royal-Lady wohl noch nie gesehen! Nach ihrer Babyparty in New York ging es jetzt für die Schwangere zurück nach London. Für den Rückflug setzte die Ex-Suits-Darstellerin auf einen sehr entspannten Look: Neben sportlichen Turnschuhen trug sie ein lässiges Outfit und sogar eine Schirmmütze!

