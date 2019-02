Will Cathy Hummels (31) schon bald wieder Mama werden? Die Influencerin und ihr Ehemann, der Nationalspieler Mats Hummels (30), feierten im Januar den ersten Geburtstag ihres Söhnchens Ludwig (1). Der kleine Mann ist der ganze Stolz des Paars – doch soll Lu demnächst einen Spielkameraden bekommen? Nicht, wenn es nach Cathy geht, wie die Designerin Promiflash jetzt in Hamburg verriet: "Also ehrlich gesagt, bin ich total glücklich, wie gerade alles läuft, auch mit meinem Sohn, auch wie ich das mit dem Job vereinbare und das ist echt sehr, sehr viel Organisation. Einem zweiten Kind würde ich, glaube ich, gerade im Moment noch nicht gerecht werden!" In der Zukunft wünsche sie sich zwar ein zweites Baby – jedoch erst in einiger Zeit.



