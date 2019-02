Wie hat Bibi Claßen (26) bei ihrem Abitur abgeschnitten? Seit Jahren hält sich über die YouTuberin das hartnäckige Gerücht, sie täusche nur vor, die allgemeine Hochschulreife zu besitzen. In einem neuen YouTube-Video legte sie deswegen ihr Abschlusszeugnis offen – und war selbst von ihren zum Teil miserablen Schul-Leistungen überrascht. In Fächern wie Mathe oder Erziehungswissenschaften reichte es nur für eine Fünf, in Kunst bekam sie wiederum eine Eins. Am Ende hatte sich die heute 26-Jährige allerdings einen soliden Abischnitt von 2,9 erarbeitet.



