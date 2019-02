Anne Wünsche (27) und Henning Merten meistern ihre Trennung mit Bravour! Ende Januar verkündete das YouTuber-Pärchen sein Liebes-Aus: Nach acht gemeinsamen Jahren gehen die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihr Partner getrennte Wege. Trotz ihres Beziehungs-Endes wohnen die einstigen Turteltauben derzeit noch zusammen – kein Wunder also, dass Anne auch in einem morgendlichen Video ihres Ex zu sehen ist, das die beiden beim gemeinsamen Frühstück zeigt. Von einem Rosenkrieg ist hier keine Spur zu sehen!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de