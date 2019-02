Wow, bewegen kann sich Natascha Ochsenknecht (54)! Spätestens seit ihrer Teilnahme an der Tanzshow Stepping Out ist die Blondine im Dance-Fieber – damals noch mit ihrem ehemaligen Partner Umut Kekilli (34), nun eben alleine. So überkam die 54-Jährige jetzt bei einem nächtlichen Spaziergang die Tanzlust. Und spontan, wie die Schauspielerin ist, legte sie einfach auf offener Straße los – sehr zum Leidwesen ihres jüngsten Sprosses. Den lustigen Clip teilte die Dreifach-Mama später auf ihrem Facebook-Account.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de