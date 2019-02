Will Heidi Klum (45) von den Baby-Spekulationen ablenken? Seit der Verlobung mit Tom Kaulitz (29) im Dezember wollen die Schwanger-Gerüchte um das Topmodel nicht abklingen. Bei jedem Auftritt der Beauty ruht der Fokus der Öffentlichkeit quasi auf Heidis Körpermitte. Hat sie von der brodelnden Gerüchteküche jetzt genug und will sie mit ihrem neuesten Red Carpet-Styling das Nachwuchs-Gemunkel wenigstens für eine Nacht abstellen? Auf der AIDS Foundation Party von Elton John (71) in der Oscar-Nacht machte die Blondine nämlich nun aus anderen Gründen von sich reden: Sie trat mit einem neuen Look vor die Kameras! Jetzt mit fransigem Pony und einem ausladenden Glitzer-Ballkleid posierte sie mit ihrem Liebsten für die Fotografen.



