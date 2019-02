Aktuell befinden sich Herzogin Meghan (37) und Gatte Prinz Harry (34) auf Staatsbesuch in Marokko – ja, auch trotz ihrer Schwangerschaft im siebten Monat unternimmt die Bald-Mama noch solche royalen Ausflüge. Und bei den offiziellen Anlässen steht eines natürlich besonders im Fokus: die Outfit-Wahl der Herzogin von Sussex. Ganz im Gegensatz zu ihrem sonst so figurbetonten Schwangerschafts-Look entscheidet sich Meghan in Marokko immer wieder für weitaus luftigere Kleider.



