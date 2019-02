Diesen Anblick darf sonst nur Michael Wendler (46) genießen! Der Schlagerstar und seine neue Freundin Laura M. schweben zurzeit auf Wolke Sieben – und lassen daran auch die ganze Netzgemeinde teilhaben! Durch ihre vielen Knutsch- und Kuschel-Fotos hat sich die Schülerin mittlerweile schon zu einem kleinen Social-Media-Star gemausert. Ihren Followern liefert sie seither immer wieder coole Schnappschüsse – und die achten bei diesem Pic bestimmt nicht auf Lauras Hut!

Den will die 18-Jährige nämlich eigentlich in ihrem Instagram-Post stolz präsentieren. Zu dem Hut-Pic im knappen Bikini schreibt sie: "Findet Ihr Hüte auch so toll wie ich?" Der Blick der meisten Fans dürfte allerdings gar nicht erst bis zu ihrer Kopfbedeckung gekommen sein. Neben ihrem Hut setzt Laura nämlich vor allem ihr heißes Dekolleté in Szene. Ihren 28 Jahre älteren Freund hat sie bei dem Foto aber natürlich nicht vergessen: Laura hat ihren Schatz mitten auf ihrem prallen Ausschnitt vertaggt.

In Sachen sexy Posing steht der "Sie liebt den DJ"-Interpret seiner jugendlichen Freundin allerdings in nichts nach. Bloß mit einer knappen Badehose bekleidet, zeigt auch der Sänger seinen Instagram-Followern gerade, was er zu bieten hat.

Instagram / wendler.michael Laura M. und Michael Wendler

Instagram / Laura M. Laura M., Michael Wendlers Freundin

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Sänger

