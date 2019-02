Am Sonntag wurde Lady Gaga (32) gleich zweimal mit dem begehrten Academy Award ausgezeichnet. Die Sängerin erhielt einen Oscar als "Beste Hauptdarstellerin" und einen in der Kategorie "Bester Song" für "Shallow" aus dem Film "A Star is Born". Zum Sieg gratulierte der Musikerin die halbe Welt – und auch ein deutscher Star hat sich als waschechter Gaga-Fan herausgestellt: Luke Mockridge (29). Der Comedian beglückwünschte die Blondine auf seine eigene Art: Er coverte ihren Gewinnersong und versetzte seine Instagram-Follower ins Schwärmen!



