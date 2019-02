Was für ein emotionales Lebewohl! Im November verstarb Kultauswanderer Jens Büchner (✝49) an den Folgen seiner Lungenkrebserkrankung. Am vergangenen Samstag war es dann soweit – ihm zu Ehren fand das lang angekündigte Benefizkonzert "Goodbye Jens" mit zahlreichen Schlagersängern und Musiker-Freunden statt. Doch besonders der Auftritt seiner Ehefrau Daniela Büchner (41) rührte das Publikum zu Tränen: "Er hätte das hier gerockt, so viele Menschen, die sich für ihn freuen. Das hätte ihm alles bedeutet, diese Anteilnahme in den letzten Monaten", war im Instagram-Livestream von Goodbye Deutschland zu hören.



