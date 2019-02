Sieht so aus, als hätte Kevin Bacon (60) alles richtig gemacht. Seit 30 Jahren ist er mit seiner großen Liebe, der Schauspielerin Kyra Sedgwick (53) glücklich verheiratet. Gemeinsam haben sie einen Sohn und eine Tochter, die als Sänger und Schauspielerin ebenfalls im Showbusiness arbeiten. Und wenn Kevin nicht gerade selbst einen Film dreht, macht er mit seinem Bruder als The Bacon Brothers Musik. Jetzt hat das Multitalent verraten, dass hinter seiner Jungendlichkeit und Fitness viel guter Sex steckt!

Der Hollywoodstar ist in der Reihe "Jugendsünden – from shame to fame" in "Flatliners" auf Tele 5 zu sehen und verriet in einem Interview mit dem Sender: "Ich ernähre mich gesund, treibe Sport, meditiere und habe guten Sex. Guter Sex ist wichtig." Sein jugendliches Aussehen verdanke er aber auch den Maskenbildnern: "Aber wenn sie mich in Film und Fernsehen sehen, trage ich auch noch Make-up. Das hilft enorm." Zwar habe der 60-Jährige seit er 17 ist Angst vor seinem eigenen Verfallsdatum, "aber um ehrlich zu sein, ich glaube schon, dass ich noch weiterarbeiten kann".

Einen Wunsch hat der erfolgreiche Schauspieler übrigens noch: "Ich wäre gern unsichtbar. Ich glaube, das würde richtig Spaß machen – öffentlich tun und lassen, was ich möchte, ohne dass auch nur ein einziger Mensch das sieht."

Frazer Harrison / Getty Images Schauspieler Kevin Bacon und Kyra Sedgwick bei den Golden Globes 2018

ZUMAPRESS.com / MEGA Kyra Sedgwick und Kevin Bacon in New York, 2017

Getty Images Michael und Kevin Bacon als The Bacon Brothers

