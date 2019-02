Oh là là – so sexy hat man Michael Wendler (46) ja noch nie gesehen! Der Sänger schwebt mit seiner Freundin Laura gerade auf Wolke sieben. Immer wieder versorgt die neue Flamme des "Sie liebt den DJ"-Interpreten ihre Follower in den sozialen Netzwerken mit heißen Fotos. Ob sich der Schlagerstar die verführerischen Posen seiner Liebsten jetzt zum Vorbild genommen hat? Nur in knapper Badehose bekleidet präsentierte sich Michael seinen Anhängern.

Auf seinem Instagram-Account zeigte sich der 46-Jährige jetzt in enger blauer Schwimmhose im Meer von Florida und postete unter sein Bild: "Liebe Grüße aus den USA und einen schönen Start in die neue Woche." So viel nackte Haut ist man sonst ja eher von seiner 28 Jahre jüngeren Freundin gewohnt – so zeigte sich die Schulabbrecherin in den sozialen Medien zuletzt leicht bekleidet auf einer Harley.

Bei seinen Fans sorgte der freizügige Schnappschuss des Wahl-Amerikaners für regelrechte Schnappatmung. So kommentierte ein Anhänger das Foto mit: "Wow. Der Body in der Buchse! Süße Träume!" Was meint ihr zu dem halb nackten Gruß aus Florida? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / laauram Laura M. in Florida, 2019

Instagram / wendler.michael Laura M. und Michael Wendler

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Sänger

Wie findet ihr Michaels Foto? Mega heiß! Einfach nur peinlich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



