Sarah Harrison (27) kann sich einfach nicht entscheiden! Bereits im November 2017 gab die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihrem Partner Dominic (27) das Jawort. Da die TV-Beauty zum damaligen Zeitpunkt allerdings mit ihrer Tochter Mia Rose (1) schwanger war, ging es bei der Party etwas ruhiger zu. In diesem Jahr will es das Paar daher bei einer zweiten Hochzeitssause noch einmal so richtig krachen lassen. Die Suche nach dem geeigneten Brautkleid gestaltet sich jedoch alles andere als einfach. "Ich habe dann meine Kleider anprobiert und denke so: Woah! Geil! Und dann bin ich ein paar Tage auf Instagram und denke mir: Okay, vielleicht das oder so oder anders", schildert die 27-Jährige auf YouTube ihr Problem. Aus diesem Grund verordnet sich die Social Media-Queen kurzerhand eine zweite Brautkleidanprobe.



