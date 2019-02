Wie läuft's eigentlich bei Germany's next Topmodel-Siegerin Alisar Ailabouni (29)? Im Jahr 2010 gewann die sie die fünfte Staffel der Erfolgsshow. Seitdem ging es mit ihrer Karriere steil bergauf – die Beauty ist mittlerweile ein gefragtes internationales Model! Sie steht bei Agenturen in New York, Mailand und Paris unter Vertrag und zählt wohl zu Heidi Klums (45) erfolgreichsten Mädchen. Auch in Liebesdingen kann die 29-Jährige sich nicht beklagen: Alisar ist schon seit einiger Zeit glücklich vergeben!

Auf Instagram teilt die GNTM-Gewinnerin immer wieder niedliche Turtel-Pics, auf denen sie mit ihrem Schatz zu sehen ist. Den hat sie womöglich bei der Arbeit kennengelernt – denn Arthur ist ebenfalls ein erfolgreiches Model! Ihre gemeinsamen Bilder können sich richtig sehen lassen und kommen auch bei Alisars Fans super an. "Wow, was für ein Hammer-Paar", lautet nur ein begeisterter Kommentar unter einem aktuellen Schnappschuss.

Wie lange genau die beiden zusammen sind, verriet Alisar bisher nicht. Die ersten gemeinsamen Aufnahmen mit Arthur tauchten jedoch Anfang 2017 auf – vermutlich sind die Turteltauben also schon seit zwei Jahren ein Paar.

