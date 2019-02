Übernahm Michael Wendlers (46) neue Freundin Laura M. an Adeline Norbergs Geburtstag etwa kurzerhand die Rolle der Stiefmama? Nachdem Laura M. sich entschieden hat, zu ihrem Schlagerbarden nach Miami zu ziehen, stand nun das erste gemeinsame Familienfest an. Zusammen mit ihrem Micha organisierte sie die Fete für den 17. Geburtstag der Wendler-Tochter – samt Deko, Torte und Ständchen, wie ein Blick auf den Instagram-Account der TV-Show Goodbye Deutschland beweist. Für die Sendung stehen Michael und seine Freundin aktuell in den USA vor der Kamera.



