Auf diese Worte haben Khloe Kardashians (34) Fans lange gewartet! Tristan Thompson (27), der Vater ihrer Tochter True Thompson, soll die Beauty erneut betrogen haben – und zwar mit der besten Freundin ihrer Halbschwester Kylie Jenner (21): Jordyn Woods (21)! Bis auf einige kryptische Postings hüllte die 34-Jährige sich bisher in Schweigen. Doch via Twitter richtete Khloe sich jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit persönlich an ihre Follower!



