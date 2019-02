Andrej Mangold (32) hat sich entschieden – und zwar für Kandidatin Jennifer Lange! Die Bremerin konnte das Herz des Bachelors in ihrer Zeit bei der Kuppelshow erobern. "Ich bin auf der Suche nach einer Frau, in die ich mich aus tiefstem Herzen verliebt habe und das bist du", schmachtete der inzwischen ehemalige TV-Junggeselle seine Angebetete im großen Finale an. Und das Beste: Das Paar ist auch heute noch fest zusammen! Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.



