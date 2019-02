Philipp Stehlers (30) Follower sind geschockt! Der ehemalige Bachelorette-Kandidat präsentiert sich im Netz eigentlich stets gut gelaunt. Entsprechend hätte wohl auch niemand geahnt, dass der TV-Hottie seit Jahren in regelmäßigen Abständen von schweren Bauchschmerzen geplagt wird. Im Netz verrät der 30-Jährige nun, dass er an einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung leidet. In seiner Instagram-Story erklärt er zudem, warum er damit erst jetzt an die Öffentlichkeit geht. "Die Sache begleitet mich halt schon seit meiner Ausbildung. Das heißt, mittlerweile schon acht, neun Jahre. Und irgendwann hast du keinen Bock mehr, wenn es dir so beschissen geht, das einfach wegzuschweigen", erläutert der Influencer seine Beweggründe.



