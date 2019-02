Diese Trotzreaktion von Evanthia Benetatou ist für das neue Bachelor-Paar total unverständlich! Am Mittwochabend im großen Finale entschied sich Andrej Mangold (32) vor den Augen von Millionen Fernsehzuschauern für Jennifer Lange. Obwohl er auch seiner Zweitplatzierten Eva eine Liebeserklärung gemacht hatte, ging die Flugbegleiterin ohne die letzte Rose nach Hause – in der After-Show mit Frauke Ludowig (55) schien die Verschmähte das nicht auf sich sitzen lassen zu wollen: "Ich weiß nicht, was Andrej ihr erzählt hat, wie intensiv das war", versuchte sie Jenny mit intimen Details über ihr Dreamdate aus der Fassung zu bringen. Für die Siegerin kein kluger Schachzug: "Super-unangenehm, wirklich. Habe ich gar nicht mit gerechnet und kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen!", erklärte sie bei Der Bachelor - Jetzt reden die Frauen ihren Eindruck von der Situation.



