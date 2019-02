Müssen sich Fans bei diesen neuen Aufnahmen sorgen? Justin Bieber (24) beichtete vor wenigen Wochen, dass er seit Jahren an Depressionen leidet. Aus diesem Grund begab sich der "Sorry"-Interpret erst kürzlich in Therapie, um seine Krankheit zu bekämpfen. Doch jetzt ist ein neuer Clip aufgetaucht, der den 24-Jährigen ziemlich orientierungslos auf dem Weg in eine Arztpraxis zeigt. Auch seine Ehefrau Hailey (22) begleitete ihn dorthin und verließ kurz darauf das Gebäude ohne ihren Gatten.



