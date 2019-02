Die beiden lassen nichts anbrennen! Am Mittwochabend war es endlich so weit: Andrej Mangold (32) vergab seine letzte Rose! In Jennifer Lange hat der Bachelor offenbar seine Traumfrau gefunden. Nach den Dreharbeiten soll ihr Liebesglück im Eiltempo wachsen! Bei Guten Morgen Deutschland bestätigte die Rosensiegerin: "Wir haben uns überlegt, dass ich zu ihm ziehe. Ich verlasse die Stadt Bremen und schaue mir Bonn mal näher an." Auch ein Bachelor-Baby könne sich die neue Frau an Andrejs Seite vorstellen.

