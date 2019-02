Lady Gaga (32) spricht endlich Klartext über die Spekulationen über eine Affäre mit Bradley Cooper (44)! Schon seit der Premiere ihres gemeinsamen Films "A Star Is Born" halten sich Gerüchte, dass die Musikerin und der Schauspieler ineinander verliebt seien. Spätestens nach ihrem verschmusten Auftritt bei der diesjährigen Oscarverleihung war für ihre Bewunderer klar: Da geht doch was! Bei Jimmy Kimmel Live äußerte sich Lady Gaga selbst zu den Munkeleien: "Das ist das, was wir euch sehen lassen wollten. Es ist ein Love-Song, eine Love-Story, an der wir hart gearbeitet hatten!" Außerdem erklärte sie, dass Bradley die innige Performance als Regisseur inszeniert habe, um die Gefühle des Lieds besser zu transportieren.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de