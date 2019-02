Anfang Februar wurde Sophia Vegas (31) zum ersten Mal Mutter. Die Zeit mit ihrer Tochter Amanda Jaqueline Charlier genießt die 31-Jährige seitdem in vollen Zügen. Trotzdem lässt die Reality-Blondine ein Ziel nicht aus den Augen: Sie will, dass die Schwangerschaftskilos purzeln! In ihrer Instagram-Story gibt sie auch ein erstes Update zu ihrem After-Baby-Body: "Auf jeden Fall kann ich euch sagen, ich habe schon 20 Pfund verloren – direkt nach der Geburt", lässt sie ihre Follower wissen.



