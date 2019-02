Sind Andrej Mangold (32) und Jennifer Lange etwa schon während der Dreharbeiten zu Der Bachelor in die Kiste gehüpft? Erst am Mittwochabend teilte der Basketballer ganz Deutschland seine Entscheidung mit: Im großen Finale vergab er seine letzte Rose an Fitnesskauffrau Jenny. Nur kurz darauf verkündeten die TV-Turteltauben stolz: Ja, sie sind immer noch ein Paar. Dass es schon vor dem Finale ordentlich zwischen den beiden gefunkt hatte, dürfte jedem Zuschauer klar sein – doch wie weit gingen sie während der Show wirklich?

In einem Instagram-Livestream beantworteten der Profisportler und die Bremerin am Donnerstagmorgen die Fragen ihrer neugierigen Fans. Auf das Thema Sex angesprochen, hielten sie sich zunächst mit Informationen zurück, verrieten jedoch: "Das ist eine Sache, die zwischen uns läuft. Wir hatten auf jeden Fall Sex bis jetzt, gehört dazu, wenn man zusammen ist. Es war auf jeden Fall heiß – auf Kuba und in Mexiko!" Eine heiße Zeit auf Kuba also – scheint, als wolle der ehemalige Junggeselle damit andeuten, dass er und seine zukünftige Freundin bereits bei ihrem Dreamdate im Regenwald intim wurden!

Doch Jenny dürfte nicht die einzige Frau sein, die schon während des Drehs mit Andrej ins Bett gegangen ist – zumindest, wenn man Evanthia Benetatou glaubt! Die Zweitplatzierte behauptete im Rahmen der Talkrunde mit Frauke Ludowig (55) nämlich, ebenfalls mit dem Bachelor geschlafen zu haben.

