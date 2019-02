Wer die allererste Germany's next Topmodel-Staffel bereits mitverfolgt hat, erinnert sich vielleicht noch an sie – Beauty Yvonne Schröder schrammte damals knapp am Sieg vorbei. Lena Gercke (31) gewann am Ende den begehrten Titel. Seitdem ist einiges im Leben der Zweitplatzierten passiert: Sie hat ihren Partner Tim Kister geheiratet und zwei gemeinsame Kinder mit ihm bekommen! Zauberhafte Pärchenbilder im Netz zeigen jetzt, wie glücklich Yvonne und ihr Tim bis heute sind.

Via Instagram postet die Blondine regelmäßig Turtelpics von sich und ihrem Gatten – und die können sich richtig sehen lassen: Mit einem heißen Pool-Foto beispielsweise beweisen Yvonne und Tim, dass sie beide absolut in Topform sind und ein richtig hübsches Paar abgeben! Ihre schmachtenden Blicke sprechen zudem Bände: Diese zwei haben sich wirklich gesucht und gefunden. "Dieser Mann ist einfach alles für mich! Er bringt mich immer zum Lachen und schenkt mir so viel Liebe", schwärmt die einstige GNTM-Finalistin unter dem Beitrag.

Doch wie steht es eigentlich um ihr Berufsleben – arbeitet Yvonne immer noch als Model? Gegenüber Bunte verriet sie im vergangenen Oktober, dass sie nach einer längeren Mama-Pause nun tatsächlich wieder in die Branche einsteigen will: "Für mich war es wichtig, in den ersten Jahren komplett für sie da zu sein, doch jetzt brauchen sie mich nicht mehr 24 Stunden. Und ich habe jetzt Lust dazu, wieder durchzustarten."

Instagram / yvonneschroeder1 Yvonne Schröder und ihr Mann Tim Kister mit ihren gemeinsamen Kindern

Instagram / yvonneschroeder1 Tim Kister und Ex-GNTM-Kandidatin Yvonne Schröder

Instagram / yvonneschroeder1 Yvonne Schröder, "Germany's next Topmodel"-Finalistin von 2006

