Im Januar gab Schlagerstar Michael Wendler (46) im Netz bekannt: Er ist verliebt in die 18-jährige Laura! Obwohl die beiden erst seit Kurzem zusammen sind, scheint die Teenagerin bereits auf ihren älteren Freund abzufärben. Diese Woche zeigte sich der Wendler auf Instagram in ungewohnter Pose: Nur in einer knappen, blauen Badehose präsentiert sich der 46-Jährige vor seinen Followern. Solche Postings kennt man sonst nur von seiner Laura! Die Schulabbrecherin veröffentlichte immer wieder heiße Pics von sich: Mal leicht bekleidet auf der Harley oder tief dekolletiert am Strand.



