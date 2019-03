Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) sollen über fünf Millionen Dollar für ihre Traumhochzeit auf den Kopf hauen wollen! An Heiligabend des vergangenen Jahres gab das Paar im Netz seine Verlobung bekannt. Seitdem sickern immer mehr Infos zur anstehenden Trauung durch – auch die Modelmama selbst plauderte schon über Termin, Brautjungfern und Trauzeugen. Ein Insider offenbarte nun aber gegenüber der US-amerikanischen OK! ganz neue Einzelheiten zur geplanten Feier: Die Heirat soll nicht, wie zunächst gedacht in Deutschland, sondern in Los Angeles stattfinden – und ziemlich dekadent werden! "Heidi hat vor, für den Hochzeitsempfang in Malibu ein Strandhaus mit Blick aufs Meer zu mieten. Sie wünscht sich ein Orchester und einen Gospelchor. Es soll ein Megafest mit rund 300 geladenen Gästen geben, dass sie mindestens fünf Millionen Dollar kosten wird."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de