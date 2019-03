Ob die Bachelor-Liebe zwischen Jennifer Lange und Andrej Mangold (32) dem Druck der Öffentlichkeit standhalten kann? Diese Frage beschäftigt wohl viele Fans des feurigen Flirt-Formats. Ex-Kandidatin Ernestine Palmert, die bis zur fünften Folge um die Rosen des TV-Junggesellen kämpfte, hat darauf eine klare Antwort: "Ich freue mich für die zwei und hoffe, sie trotzen jetzt auch noch dem Alltag, aber doch: Ich bin guter Dinge und wünsche ihnen natürlich das Beste und bin gespannt, was die Zukunft so bringt", teilt die 26-Jährige ihren Followern in ihrer Instagram-Story mit.



