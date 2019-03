Andrej Mangolds (32) finale Bachelor-Entscheidung findet großen Anklang! Am Mittwoch flimmerte seine letzte Rosenvergabe über die Bildschirme, bei der er sich letztendlich für Jennifer Lange entschieden hat. Für zwei Drittel der Fans eine gute Wahl: 66,5 Prozent von 3.215 Promiflash-Lesern fanden in einer Umfrage, dass Jenny und Andrej einfach zusammengehören – und tatsächlich sind der Sportler und seine Auserwählte bis heute ein Paar. Nur eine Minderheit hielt zu Evanthia Benetatou. Das könnte auch mit ihrem provokanten Verhalten in der Reunion-Show zu tun haben. "Nach dem gestrigen Verhalten von Eva weiß er jetzt, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat. Gott sei Dank!", kommentierte eine Userin am Donnerstag.



