Bei Daniela Katzenberger (32) und Lucas Cordalis (51) hängt gerade ordentlich der Haussegen schief! Der Sänger hat momentan oft mit schlechter Laune zu kämpfen – was zu Spannungen zwischen ihm und Dani führt. Doch was ist eigentlich los? "Der ist sehr nervös, der ist ja bei Schlag den Star Mitte März und das macht ihn ein bisschen wahnsinnig", verrät Dani jetzt gegenüber Gala. Kein Wunder, dass Lucas ein wenig Bammel hat! Schließlich muss er in der Show gegen einen schwierigen Kontrahenten antreten...



