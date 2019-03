Luke Perry (52) sorgte diese Woche mit einer beunruhigenden Nachricht für Schlagzeilen: Der Hollywoodstar erlitt am vergangenen Mittwoch in seinem Zuhause in Los Angeles einen schweren Schlaganfall, wie TMZ berichtete. Sein Management gab mittlerweile gegenüber Mirror bekannt, dass der 52-Jährige zwar nicht im Koma liege, sein Gesundheitszustand sich aber nicht verändert habe. Nicht nur Lukes Fans sorgen sich seitdem um das Wohlergehen des Riverdale-Stars. Auch seine ehemaligen und aktuellen Leinwandkollegen wie etwa Shannen Doherty (47), Lili Reinhart (22) oder Cole Sprouse (26) meldeten sich auf Instagram mit rührenden Zeilen zu Wort.



