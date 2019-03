Heißes Geständnis vom Rosenkavalier! In der finalen Folge von Der Bachelor fand Andrej Mangold (32) in Kandidatin Jennifer Lange endlich seine Traumfrau. Dass der ehemalige Basketballprofi und die Fitnesstrainerin ziemlich gut zusammenpassen, hat der TV-Junggeselle aber offenbar bereits vor einiger Zeit auf Kuba realisiert. In einem Livestream auf Instagram plauderte der Frischvergebene nun aus, dass schon vor der Final-Nacht in Mexiko etwas mit seiner Jenny gelaufen ist: "Wir hatten auf jeden Fall Sex bis jetzt, gehört dazu, wenn man zusammen ist. Es war auf jeden Fall heiß – auf Kuba und in Mexiko." Was wohl Nebenbuhlerin Evanthia Benetatou zu dieser Enthüllung sagt – immerhin machte die Zweitplatzierte bereits im Gespräch mit Frauke Ludowig (55) deutlich, dass auch sie mit Andrej geschlafen hat.



