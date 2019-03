Wow, Bibi (26) und Julian Claßen (25) sind inzwischen ganze zehn Jahre ein Paar! Zu diesem besonderen Anlass postete die frischgebackene Mama jetzt ein süßes Foto mit einer niedlichen Liebeserklärung an ihren Partner. "Wie schnell die Zeit vergeht. Jetzt bist du schon zehn Jahre an meiner Seite. Ich liebe dich", schrieb Bibi auf Instagram. Am 1. März 2009 wurden Bibi und Julian ganz offiziell ein Pärchen. Doch wie die Blondine bereits in einem früheren YouTube-Video verraten hatte, sprang der Funke zwischen den Turteltauben schon fünf Jahre zuvor über: In der fünften Klasse hatte sich Bianca bereits in ihren Julian verliebt – auf ihr erstes Date gingen sie allerdings erst fünf Jahre später.



