Die Katze ist im Karnevalsmodus! Die fünfte Jahreszeit ist im vollen Gange – und Daniela Katzenberger (32) ist voll in ihrem Element. Vor ein paar Tagen war zunächst ihr Töchterlein Sophia (3) dran: Sie wurde von ihrer Mama zur Prinzessin umgestylt – inklusive passendem Lippenstift und Lidschatten. Nun war die Buchautorin selbst an der Reihe: Rechtzeitig zum närrischen Wochenende schlüpfte die Blondine in das Kostüm einer sexy Polizistin!

In ihrer Verkleidung war die 32-Jährige kaum wieder zuerkennen, denn zusätzlich zu ihrem blauen Kostümchen trug Daniela eine schwarze Langhaar-Perücke. "Muddi war gestern mal aus", schrieb sie auf Instagram zu einem Schnappschuss, auf dem sie in ihrer Aufmachung posiert. In ihrer Insta-Story dokumentierte die Unternehmerin den weiteren Abend. Der krönende Abschluss des jeckischen Nacht: ein wohlverdienter Snack. "Wer kennt ihn nicht: den 'After-Party-Döner' nachts um drei", lautete ihr lustiger Kommentar dazu.

Auch vergangenes Jahr hatte Daniela mit ihrer Verkleidung die Lacher auf ihrer Seite: Sie und ihr Ehemann Lucas Cordalis (51) gingen als ihre Mutter Iris Klein (51) beziehungsweise als sein Vater Costa Cordalis (74). Und Sophia wollte schon 2018 eine Prinzessin sein.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger an Karneval 2019

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger an Karneval 2019

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Unternehmerin

Instagram/danielakatzenberger Sophia Cordalis, Daniela Katzenberger und Costa Cordalis



